Joven alerta sobre nueva modalidad de estafa con paquetes a domicilio

Una usuaria de redes sociales se hizo viral tras denunciar un nuevo método de estafa que opera mediante paquetes que llegan directamente a los domicilios.

Según explicó la joven, los envíos aparecen a nombre de la víctima, con dirección correcta, pero sin remitente ni datos como RUT o firma.

La mujer aseguró que el paquete incluía una tarjeta con un mensaje que invitaba a escanear un código QR para revelar quién habría enviado el supuesto "regalo". Sin embargo, tras hacerlo la víctima perdió el control de sus cuentas bancarias, ya que le clonaron tres tarjetas y agotaron todo su cupo disponible.

La denunciante hizo un llamado a no recibir "paquetes ajenos y si compran algo ahora en el Black Friday, estén atentos".

En los comentarios, otras personas aseguraron haber enfrentado situaciones similares. Algunos afirmaron rechazar envíos sospechosos, mientras que otros mencionaron correos constantes que les notifican pedidos inexistentes en empresas de courier, lo que refuerza la alerta sobre este tipo de engaños.