Shopee se despide de Chile y deja de operar en el país

La plataforma de comercio electrónico Shopee anunció el cierre de sus operaciones en Chile, poniendo fin a su presencia en el mercado local tras varios años de actividad.

La medida comenzará a regir a partir de este jueves 30 de octubre, a las 23:59 horas, momento desde el cual ya no aceptarán nuevos pedidos en el país. Sin embargo, los pedidos realizados antes de esta fecha "seguirán siendo procesados y entregados según lo previsto", según dio a conocer la empresa en sus redes sociales.

El cierre en el país pone fin a un ciclo iniciado en 2022, cuando la matriz Sea Ltd., con sede en Singapur, inició una reducción de sus operaciones a nivel mundial para enfrentar las pérdidas generadas tras la baja en sus ingresos por videojuegos.

Chris Feng, director ejecutivo de Shopee, había señalado en ese entonces que, frente a la "elevada incertidumbre macro actual", era necesario concentrar recursos en sus operaciones principales. La matriz SEA, que cotiza en la bolsa de Nueva York, registró pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares en el trimestre abril-junio de 2022, lo que motivó recortes de personal en varias áreas.

Su unidad de videojuegos Garena, responsable del popular Free Fire, también enfrentó reducciones de puestos en Shanghái y la cancelación de proyectos, tras una desaceleración luego del auge de la pandemia. El éxito de Garena había permitido la expansión de Shopee en América Latina, pero la caída de ingresos y el veto de Free Fire en India volvieron insostenible el modelo.

El cierre de la empresa viene después de que el Servicio de Impuestos Internos comenzó a aplicar el IVA a las ventas de bienes ubicados en el extranjero, realizadas de forma remota, por hasta 500 dólares.