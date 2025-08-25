Brigadier (r) José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato de general Prats

El exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y brigadier en retiro del Ejército José Zara saldrá de la cárcel de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, cuando se detonó una bomba puesta en el vehículo en que se desplazaban Prats y su esposa.

Zara, actualmente de 82 años, fue condenado en 2010 a una pena de 15 años de presidio, la que se cumple durante esta jornada, además de ser procesado por su rol en la Operación Cóndor.

Por el crimen de Prats también fueron condenados otras personas como Raúl Iturriaga, Pedro Espinoza, Mariana Callejas y Juan Morales.

Roberto Lincoyán, amigo de Zara, detalló "que va a venir una hija con su yerno y todos los que estamos aqui, si el único que sale ahora es él. Son muchos años de amistad, y yo no sé como llamarlo, es una forma de demostrarle el cariño, lo contentos que estamos, y en su casa van a juntarse un poco más (de gente)".

Zara es uno de los 10 presos del penal que en 2016 pidieron perdón por los crímenes contra los derechos humanos cometidos en dictadura.