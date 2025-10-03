Caso Bernarda Vera: Cancillería detalló gestiones en Argentina y Suecia

La Cancillería entregó antecedentes sobre las gestiones que ha realizado en torno al caso de Bernarda Vera Contardo, chilena incluida en el listado de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, luego de que un reportaje periodístico de CHV señalara que actualmente estaría viva y residiendo en Argentina.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las indagatorias se iniciaron en junio de 2024 a solicitud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En esa fecha, se consultó a los consulados chilenos en Argentina si Vera figuraba con datos de domicilio, teléfono o correo electrónico.

La Cancillería respondió el 7 de agosto de 2024, informando que "no hay registro de la connacional referida en la red de consulados de Chile en Argentina".

La Cancillería recalcó que los registros consulares solo existen respecto de chilenos que efectúan trámites en sus representaciones diplomáticas, y que no tiene atribuciones para identificar proactivamente a nacionales en otros países.

En abril de 2025, el Programa de DD.HH. pidió gestiones ante el gobierno de Suecia para verificar si Vera había recibido nacionalidad en ese país.

Un mes después, las autoridades suecas confirmaron que "sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada".

Posteriormente, en mayo de 2025, se solicitó información complementaria a las autoridades suecas sobre las circunstancias y antecedentes personales ligados a esa nacionalización. Estos datos fueron remitidos a Chile en junio pasado.

Finalmente, en agosto pasado, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores envió al Programa de Derechos Humanos antecedentes adicionales obtenidos de la Agencia Tributaria y de Registros Personales de Suecia (Skatteverket).

El caso de Bernarda Vera llevó a la UDI a pedir a la Contraloría fiscalizar el Plan de Búsqueda y las reparaciones entregadas a sus familias, a la vez que pidió perseguir la responsabilidad del entonces ministro de Justicia, hoy de Seguridad, Luis Cordero.