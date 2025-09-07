Un familiar de un detenido desaparecido participó en la romería que se hace esta jornada en homenaje a las víctimas de la dictadura, y repudió los desmanes que descolgados aprovechan hacer en el marco de esta instancia.
"Los enfrentamientos claramente no nos representan. Este es un acto de reflexión, de tipo cultural y de recuerdo por las personas que fallecieron y que todavía no se encuentran", dijo el hombre a Cooperativa.
"Es un momento donde venimos a rememorar a los nuestros y estar presentes, pero estos niños que andan vestidos de negro con caras ocultas no nos representan. No tienen nada que hacer acá: no luchan por nada más que por un ego de ellos", acusó.
"No queremos más violencia, sólo queremos recordar a los nuestros y esto empaña todo", enfatizó el hombre.