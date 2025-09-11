Familiares de desaparecidos bailaron la cueca sola frente a La Moneda
A 52 años del Golpe de Estado de 1973, integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron este jueves frente al Palacio de la Moneda para bailar la cueca sola.
La protesta, que se realiza en Chile desde 1978, se enfoca en mujeres portando una fotografía de su familiar desaparecido por la dictadura, para hacer notar su ausencia en un baile de dos personas.
