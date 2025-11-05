Gobierno: Indultar a los criminales de Punta Peuco es reabrir heridas

La ministra vocera Camila Vallejo abordó esta mañana la propuesta del candidato libertario Johannes Kaiser de "cerrar el capítulo de la dictadura" con un indulto general a los violadores de derechos humanos, entre ellos, Miguel Krassnoff.

"Indultar a los criminales más peligrosos que hoy se encuentran en la cárcel de Punta Peuco es todo lo contario a cerrar un capítulo, es reabrir heridas", aseveró la vocera de Gobierno.

En esa línea, enfatizó que "eso no es algo que una democracia sana y robusta quiera permitirse. Estamos hablando de personas tan peligrosas como Miguel Krassnoff, quien asesinó, torturó, no quiero entrar en detalles, pero son las vejaciones más terribleas que las personas puedan sufrir".

"Por lo tanto, lejos de cerrar un capítulo, liberar criminales tan peligrosos como ellos, solo puede reabrir heridas y conflictos", sostuvo Camila Vallejo.

La agenda de DD.HH. también fue comentada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, esta mañana, quien señaló que "sería una señal de retroceso para la sociedad chilena" el indulto a los violadores de derechos humanos.