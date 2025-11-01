Síguenos:
Tópicos: País | DD.HH.

"Una polémica muy odiosa": ME-O criticó dichos de Matthei sobre el Plan de Búsqueda

Publicado:
| Periodista Radio: Paula Lillo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El abanderado afirmó que "es injusto" pensar que las víctimas de detenidos desaparecidos buscan revancha con el programa.

"Pienso en mi primo hermano, Pablo, que no ve el cuerpo de su padre (...). A los que dicen estas cosas, piensen en Pablo", agregó.

 ATON

Dentro de sus principales propuestas en cuanto a derechos humanos, ME-O planteó consagrar el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación como derechos institucionales, además de impulsar un marco legal que proteja a los activistas sociales y a los periodistas.

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami repudió y calificó de "odiosa" la polémica protagonizada por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el Plan Nacional de Búsqueda, que tildó de "venganza".

"Yo pienso en mi primo hermano, Pablo, que no ve el cuerpo de su padre. Pablo debe tener 56 años y pienso en todos los Pablos que están hoy día esperando el cuerpo de sus padres", expresó.

"Creo que es injusto decir que Pablo y otros buscan venganza. A Pablo le encantaría tener una tumba donde dejar flores a su padre. Yo tengo esa tumba y yo puedo, pero Pablo no puede", lamentó el candidato presidencial.

"Considero que es una polémica muy odiosa (..). Los que dicen estas cosas tan odiosas, piensen en Pablo, que tiene derecho a ponerle una flor a su papá en alguna parte", sostuvo ME-O.

Dentro de sus principales propuestas en cuanto a derechos humanos, el presidenciable planteó consagrar el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación como derechos institucionales, además de impulsar un marco legal que proteja a los activistas sociales y a los periodistas.

