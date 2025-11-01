"Una polémica muy odiosa": ME-O criticó dichos de Matthei sobre el Plan de Búsqueda
El abanderado afirmó que "es injusto" pensar que las víctimas de detenidos desaparecidos buscan revancha con el programa.
"Pienso en mi primo hermano, Pablo, que no ve el cuerpo de su padre (...). A los que dicen estas cosas, piensen en Pablo", agregó.
Dentro de sus principales propuestas en cuanto a derechos humanos, ME-O planteó consagrar el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación como derechos institucionales, además de impulsar un marco legal que proteja a los activistas sociales y a los periodistas.