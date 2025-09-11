Velatón recordó los 52 años del golpe de Estado en Londres 38
En el marco del 52° del golpe de Estado ocurrido en 1973, la histórica calle Londres 38 -ubicada en Santiago Centro- se llenó de velas y flores en memoria de quienes fueron retenidos, torturados y desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En Londres 38 se instaló lo que fue conocido militarmente como el "Cuartel Yucatán", un centro de detención de los opositores a la dictadura utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Se estima que el organismo ejecutó y/o hizo desaparecer a 98 personas en el referido cuartel; lugar que, antes del golpe, era sede del Partido Socialista durante el gobierno de la Unidad Popular del expresidente Salvador Allende.
