Tópicos: País | Desastres naturales

Dos tornados causaron destrozos en el Maule y Biobío

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En Linares, el daño "es de proporciones, particularmente en las techumbres de las viviendas", informó el alcalde Mario Meza.

También hubo trombas marinas en Hualpén y Corral.

Dos tornados causaron destrozos en el Maule y Biobío
 Cedidas
La Red Geocientífica de Chile informó este sábado "la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos" en las regiones del Maule, Biobío y Los Ríos.

El organismo informó esta tarde que un "tornado F-0" provocó daños menores en la comuna de San Pedro de la Paz (Región del Biobío).

"Con registros de videos, podemos confirmar la ocurrencia de un TORNADO F-0 en el sector Boca Sur-Humedal Los Batros, comuna de San Pedro de La Paz, esta tarde", publicó el organismo en su cuenta oficial de X.

"Se registraron voladuras de techumbres y daños menores, con la información que se dispone al momento. Bomberos concurre al sector. El tornado, ha sido visible desde Villa Los Huertos y Caleta Lenga", agregó en el posteo.

Posteriormente, la Red Geocientífica de Chile advirtió sobre reportes que informaban "el paso de una nube embudo por la Villa Parque Oriente en la ciudad de Linares, provocando daños menores, esta tarde, antes de las 14:52 hrs".

Más temprano, el organismo reportó la "formación de una tromba marina frente a la costa de Caleta Lenga, Región del Biobío". Asimismo, en la Región de Los Ríos, informó que reportó una "tromba marina frente al sector Chaihuín, comuna de Corral".

Al menos 150 casas afectadas en Linares

El alcalde de Linares, Mario Meza, afirmó a través de las redes sociales del municipio que "un tornado de proporciones generó daños tanto en las distintas etapas de la María del Valle, como también en Parque Oriente, estimamos al menos en 150 casas (afectadas)".

"Los equipos comunales de seguridad pública junto a CGE están trabajando. Primero, la reposición eléctrica va a tardar horas, por lo tanto, pasado la medianoche se estima por parte de CGE la reposición del suministro eléctrico", indicó el jefe comunal.

"En segundo lugar, los equipos comunales de seguridad pública están haciendo el catastro de las viviendas afectadas total o parcialmente por este tornado, tanto en la María del Valle como en Parque Oriente", complementó.

El alcalde también hizo un llamado a los representantes del Ministerio del Interior, de Senapred y del Ministerio de la Vivienda: "Debemos reunirnos en terreno con el catastro que está levantando la municipalidad para asignar un subsidio especial de reconstrucción. El daño es de proporciones, particularmente en las techumbres de estas viviendas. Necesitamos de estos recursos externos para colaborar con los vecinos del sector", expresó.

LEER ARTICULO COMPLETO

