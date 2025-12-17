El alcalde de San Pedro, Manuel Devia, conversó con Una Nueva Mañana sobre el gran incendio que afecta a su comuna y que ha generado una gran nube en diversos sectores de la capital, además de la destrucción de cinco viviendas y una bodega.

Tras la realización de un Cogrid, la autoridad comunal confirmó que las llamas han consumido 2.500 hectáreas y que el siniestro se encuentra contenido, pero no extinto, por lo que aún sigue trabajando en el lugar personal de Bomberos y Conaf.

