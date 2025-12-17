Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago26.2°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Alcalde de San Pedro: Incendio que afectó a 2.500 hectáreas está contenido

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El alcalde de San Pedro, Manuel Devia, conversó con Una Nueva Mañana sobre el gran incendio que afecta a su comuna y que ha generado una gran nube en diversos sectores de la capital, además de la destrucción de cinco viviendas y una bodega.

Tras la realización de un Cogrid, la autoridad comunal confirmó que las llamas han consumido 2.500 hectáreas y que el siniestro se encuentra contenido, pero no extinto, por lo que aún sigue trabajando en el lugar personal de Bomberos y Conaf.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados