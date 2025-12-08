Alerta roja para Curarrehue y Melipeucopor incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes alerta roja en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, por incendio forestal que afecta al Parque Nacional Villarrica.

El siniestro se encuentra en combate y ha afectado 0,1 hectáreas, mientras que se ubica a menos de dos kilómetros de un Área Silvestre Protegida (ASP).

De acuerdo a información preliminar, el fuego se inició por la caída de un rayo en el sector de Panqui.

"Las recomendaciones como siempre es mantenerse informado e informada de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales. Evitar exponerse o hacer actividades al aire libre, evitar estar cerca de antenas, torres, elementos metálicos, árboles grandes que pudieran atraer a los rayos", dijo el director regional de Senapred, Ian Gorayeb.

Dos brigadas y un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra combatiendo el fuego.

#SENAPREDLaAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Curarrehue por incendio forestal. Infórmate en:https://t.co/zGKEOn28q9 pic.twitter.com/ueWwS5RsjC — SENAPRED (@Senapred) December 8, 2025

Alerta roja para Melipeuco

Por avance de incendio forestal, la Dirección Regional de Senapred también declaró alerta roja para la comuna de Melipeuco, en La Araucanía, la noche de este lunes.

El siniestro, llamado "Parque Nacional Conguillío - Sierra Nevada", afecta 0,01 hectárea y su estado es "bajo observación".

Según detallaron desde Senapred, la emergencia afecta "el bosque nativo por caída de rayo" y Conaf coordinó combate aéreo para la mañana de este martes.