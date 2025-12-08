Síguenos:
Alerta roja para Curarrehue y Melipeucopor incendio forestal

Los siniestros se registran cerca del Parque Nacional Villarrica.

Alerta roja para Curarrehue y Melipeucopor incendio forestal
Se han consumido 0,1 hectáreas hasta el momento.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes alerta roja en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, por incendio forestal que afecta al Parque Nacional Villarrica.

El siniestro se encuentra en combate y ha afectado 0,1 hectáreas, mientras que se ubica a menos de dos kilómetros de un Área Silvestre Protegida (ASP).

De acuerdo a información preliminar, el fuego se inició por la caída de un rayo en el sector de Panqui.

"Las recomendaciones como siempre es mantenerse informado e informada de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales. Evitar exponerse o hacer actividades al aire libre, evitar estar cerca de antenas, torres, elementos metálicos, árboles grandes que pudieran atraer a los rayos", dijo el director regional de Senapred, Ian Gorayeb.

Dos brigadas y un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra combatiendo el fuego.

Alerta roja para Melipeuco

Por avance de incendio forestal, la Dirección Regional de Senapred también declaró alerta roja para la comuna de Melipeuco, en La Araucanía, la noche de este lunes.

El siniestro, llamado "Parque Nacional Conguillío - Sierra Nevada", afecta 0,01 hectárea y su estado es "bajo observación".

Según detallaron desde Senapred, la emergencia afecta "el bosque nativo por caída de rayo" y Conaf coordinó combate aéreo para la mañana de este martes.

