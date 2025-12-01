El Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred), anunciaron el despliegue de un plan histórico de 4.893 kilómetros de cortafuegos en todo el país para prevenir incendios forestales.

La acción ya se encuentra en ejecución y se han completado 1.321 kilómetro, en trabajos desarrollados entre la Región de Tarapacá y Magallanes. Además, unos 3.3630 kilómetros serán ejecutados por la Dirección de Vialidad del MOP.

“Estamos desplegando un esfuerzo conjunto sin precedentes para proteger a las familias y la infraestructura crítica del país. La prevención es tarea de todos, y este plan refleja nuestro compromiso con la seguridad y la resiliencia frente al cambio climático”, dijo la ministra Jessica López.

