Incendio forestal obliga a evacuar zonas pobladas en Los Ángeles

El Senapred declaró alerta roja comunal para Los Ángeles (Región del Biobío) por un incendio forestal que afecta al sector de Colonia Santa Fe, y usó la mensajería SAE para solicitar la evacuación de zonas pobladas amenazadas por su avance.

Hasta el momento, el fuego ha consumido 60 hectáreas y deja tres viviendas destruidas y cinco personas damnificadas, de acuerdo con los últimos balances de Conaf y Senapred, emitidos la tarde de este martes.

Las personas que ya escaparon tras recibir la alerta SAE, emitida pasadas las 18:30 horas, no podrán retornar a sus domicilios hasta después de que se extingan las llamas, ya que el perímetro fue cerrado por precaución.

Por lo pronto, el director de Conaf en el Biobío, Esteban Krause, destacó el "intenso trabajo" que desarrollan los equipos de emergencia en el sector afectado: "Tenemos siete brigadas de Conaf trabajando en el lugar, dos aviones, un helicóptero, y vienen dos helicópteros más de las regiones de Ñuble y de La Araucanía a apoyar este esfuerzo".

"La empresa Forestal Arauco también está combatiendo (las llamas) con cinco aviones, un helicóptero, tres brigadas terrestres y un Skidder. Y hay nueve carros de distintas compañías de Bomberos" desplegados en la zona, añadió la autoridad.