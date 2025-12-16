San Pedro: Incendio forestal consume cerca de 450 hectáreas

El incendio forestal "Quilamuta" mantiene este martes en Alerta Roja a la comuna de San Pedro, en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana.

La proximidad del fuego a sectores habitados ha generado la máxima preocupación de las autoridades, elevando la complejidad del combate que se desarrolla en el lugar.

Según el último balance técnico proporcionado por la Conaf, el siniestro ha consumido una superficie cercana a las 450 hectáreas y se mantiene en estado "en combate".

Debido a la rápida propagación y el riesgo estructural, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente la Alerta Roja activa desde ayer, lunes, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Santiago.

Para enfrentar la emergencia, se ha dispuesto un gigantesco despliegue de recursos aéreos y terrestres. El contingente de la Conaf incluye seis brigadas, seis técnicos, nueve aeronaves, una motoniveladora, una maquinaria pesada, un camión aljibe y un puesto de mando central.

Adicionalmente, el combate del fuego cuenta con el apoyo de múltiples Cuerpos de Bomberos provenientes de una amplia zona, incluyendo San Pedro, Melipilla, Alhué, Santo Domingo, Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peñaflor-Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talagante y Tiltil, además del aporte de camiones aljibe de las municipalidades de San Pedro y Alhué.