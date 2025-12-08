Síguenos:
País | Desastres naturales | Incendios forestales

Senapred declaró alerta roja en Curarrehue por incendio forestal

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Se encuentra a menos de dos kilómetros del Parque Nacional Villarrica.

Senapred declaró alerta roja en Curarrehue por incendio forestal
 ATON (Referencial)

Ha consumido 0,1 hectáreas hasta el momento.


El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes alerta roja en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, por incendio forestal que afecta al Parque Nacional Villarrica.

El siniestro se encuentra en combate y ha afectado 0,1 hectáreas, mientras que se ubica a menos de dos kilómetros de un Área Silvestre Protegida (ASP).

De acuerdo a información preliminar, el fuego se inició por la caída de un rayo en el sector de Panqui.

"Las recomendaciones como siempre es mantenerse informado e informada de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales. Evitar exponerse o hacer actividades al aire libre, evitar estar cerca de antenas, torres, elementos metálicos, árboles grandes que pudieran atraer a los rayos", dijo el director regional de Senapred, Ian Gorayeb.

Dos brigadas y un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra combatiendo el fuego.

