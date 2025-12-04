Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Senapred ordenó evacuación en Valparaíso debido a incendio forestal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Pasadas las 05:00 horas de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres emitió un mensaje SAE y ordenó la evacuación del "sector Camino Real, población La Isla", en el Cerro San Roque de la comuna de Valparaíso.

Bomberos del puerto y de Viña del Mar combaten ya la emergencia, que ha afectado, de momento, dos hectáreas, y que motivó una declaración de alerta roja comunal en Valparaíso.

 

