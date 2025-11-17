Senapred pide evacuar sectores de Limache por avance de incendio forestal

Por avance de un incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la tarde de este lunes evacuar los sectores de Borriqueros y Queronche, en la comuna de Limache (Región de Valparaíso).

Según informó el organismo, se declaró alerta roja debido a las condiciones climáticas que amenazan a sectores poblados, y se activó la mensajería SAE para el desarrollo de la evacuación preventiva de la población.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector Borriqueros y Queronque en la comuna de Limache, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.





La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detalló que el siniestro ha consumido una superficie preliminar de 6 hectáreas, y que en el lugar se encuentran trabajando ocho brigadas terrestres, dos técnicos, dos aviones cisterna, maquinaria pesada y también personal de Bomberos.

⭕️EN COMBATE #IFQueronque #Limache #Valparaiso



Superficie preliminar ➡️6 hectáreas.

Superficie preliminar ➡️6 hectáreas.

Recursos asignados ➡️8 brigadas, 2 técnicos, 2 aviones cisterna y 1 maquinaria pesada de #CONAF; además de Bomberos.

Debido a la emergencia, EFE Valparaíso informó la suspensión de su servicio de trenes en la estación Limache, por lo que el servicio se mantiene operativo sólo hasta la estación Peña Blanca, con el objetivo de facilitar el desplazamiento y trabajo de los equipos.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, hizo un llamado "a la población a desarrollar un proceso de evacuación ordenado y a seguir las instrucciones de las autoridades desplegadas en el territorio. Asimismo, a informarse tanto de esta como de otras emergencias a través de los canales oficiales".