Senapred pide evacuar sectores de Melipilla por avance de incendio forestal
El siniestro ha consumido 10 hectáreas y amenaza a viviendas.
Personal de Bomberos y Conaf se encuentran combatiendo el fuego.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred) solicitó evacuar el sector de Culiprán en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, por un incendio forestal que ha consumido 10 hectáreas.
El órgano declaró alerta roja en la comuna por el siniestro y activó la mensajería SAE ante la proximidad con viviendas, de las que cinco se encuentran en evaluación.
En lugar trabaja Bomberos de Melipilla, 2 brigada Robe 11 y Roble 8, 1 técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 2 helicópteros de combate y una aeronave. Además, de personal de emergencia comunal, Bomberos El Monte y equipo Senapred.
#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Culiprán en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.#SENAPRED activó mensajería SAE.— SENAPRED (@Senapred) November 30, 2025
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
ACTUALIZACIÓN #IFÁlamosdeCulipran #Melipilla #Metropolitana— CONAF - Incendios forestales (@incendios_CONAF) November 30, 2025
🔴Alerta roja comunal#EnCombate
Superficie preliminar AFECTADA➡️ 10 hectáreas
Recurso 2 helicópteros, 1 técnico, 2 brigada
