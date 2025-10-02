Síguenos:
Región de Aysén
Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas

Publicado:
| Periodista Radio: Carlos Olavarría
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Senapred declaró la medida en las provincias de Capitán Prat y General Carrera, las más afectadas por las precipitaciones.

Un helicóptero recorrerá la zona este viernes para rescatar a quienes resultaron aislados durante el sistema frontal.

Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas
 Carabineros de la Región de Aysén (X)

La Ruta 7 se encuentra cortada en al menos cinco sectores, dejando incomunicadas a comunas completas.

El Senapred de la Región de Aysén declaró alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera, frente a los severos daños que ha provocado un fuerte temporal de viento y lluvia que afecta a esa zona.

La institución indicó que durante este jueves, se han reportado inundaciones, crecidas de ríos, remociones en masa, y en el caso de la localidad de Cochrane, cortes de suministro de agua potable y alcantarillado.

En tanto, la Ruta 7 -conocida como la Carretera Austral- se encuentra cortada en al menos cinco sectores, dejando incomunicadas a comunas completas, y además, el 80% de los caminos secundarios de Capitán Prat están dañados.

Después de la reunión del Comité para la Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid) de esta tarde, las autoridades dispusieron que un helicóptero circule por la zona sur de la región mañana viernes, con el fin de rescatar a un número indeterminado de familias que permanecen aisladas.

"Con luz día comenzaremos a recorrer la Ruta 7, y también está planificado un desplazamiento aéreo, en función de las condiciones climáticas, para determinar cuáles son los daños estructurales en la ruta, y qué es lo que debemos solucionar más rápidamente, a propósito de algunos rodados y cortes", detalló el delegado presidencial de Aysén, Jorge Díaz.

Está previsto que las lluvias disminuyan en horas de la tarde, lo que facilitaría las labores de remoción de escombros en las rutas, que fueron encargadas a los equipos del Ministerio de Obras Públicas.

