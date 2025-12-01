Las carreras mejor pagadas de Chile al primer y cuarto año de egreso según Mineduc

A partir de este lunes 1 y hasta el miércoles 3 de diciembre se desarrolla una nueva rendición de la PAES Regular, el proceso que permitirá a los estudiantes obtener los puntajes necesarios para postular a sus carreras preferidas.

La entrega de resultados quedó fijada para las 08:00 horas del lunes 5 de enero de 2026 en la plataforma del Demre, mientras que las postulaciones comenzarán a las 09:00 horas del mismo día.

En medio de este periodo, el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación publicó el ranking actualizado de las carreras mejor pagadas al primer y cuarto año de egreso, un dato relevante para quienes ya piensan en sus opciones universitarias. Según el sondeo difundido por LUN, las áreas vinculadas a matemáticas, ingeniería y salud vuelven a encabezar la lista.

Al primer año de titulación, ingeniería industrial figura en el primer lugar, seguida muy de cerca por medicina. También aparecen técnicos y especialidades asociadas a automatización, minería y metalurgia, con remuneraciones sobre el millón ochocientos mil pesos.

Al cuarto año, medicina se mantiene como la carrera con mayores ingresos. Más abajo se ubican ingeniería civil en minas, ingeniería civil metalúrgica y varias ingenierías de alta especialización, todas con sueldos que superan los dos millones trescientos mil pesos.

Revisa el ranking según el año de egreso:

Al primer año de titulación

Ingeniería industrial (IP): $2.671.893

Medicina (universidades): $2.649.836

Técnico en instrumentación, automatización y control independiente (IP): $2.156.061

Ingeniería civil en minas (universidades): $1.881.345

Ingeniería en minas (universidades): $1.871.843

Química y farmacia (universidades): $1.860.743

Técnico en metalurgia (CFT): $1.847.072

Ingeniería civil industrial (universidades): $1.810.029

Ingeniería en automatización, instrumentación y control (IP): $1.798.161

Ingeniería industrial (universidades): $1.781.326

Al cuarto año de titulación