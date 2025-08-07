Contraloría aclara dudas: TNE puede usarse las 24 horas del día durante todo el año

La Contraloría General de la República salió al paso ante los cuestionamientos sobre el uso "restringido exclusivamente para motivos de estudio" de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), aclarando que su uso es válido para todos los días del año.

A través de un comunicado, el ente fiscalizador aclaró que "el día 11 de julio pasado, requerida por un estudiante que reclamaba contra la respuesta de la Subsecretaría de Transportes, la Contraloría General emitió su oficio E116999, de 2025, en el que señala que, aplicando la normativa vigente contenida en el Decreto Supremo 20 de 1982, del Ministerio de Transportes, la TNE sí puede usarse las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todos los meses del año, incluyendo enero y febrero".

"Atendido que la Contraloría no cuenta con atribuciones para modificar la normativa legal o reglamentaria vigente, el citado oficio de la CGR también confirmó la respuesta que la Subsecretaría de Transportes ya había dado al alumno, en el sentido de que, conforme lo exige el mencionado Decreto 20, el uso de la TNE debe ser 'por razones de estudio'", precisaron.

El texto continúa aclarando que "dicha exigencia no es de la Contraloría, sino que está contenida en el decreto supremo mencionado. Asimismo, ya constaba en dictámenes del año 2017 y anteriores, de modo que sólo se ha reiterado lo que dispone la propia norma y la jurisprudencia anterior, sin efectuar interpretación ni cambio alguno".

"En ese contexto, ante el anuncio realizado ayer en conferencia de prensa por el Ministerio de Educación, en orden a que alinearán el decreto con los instructivos de la Junaeb para solucionar este punto, esta entidad informa que está atenta al ingreso de tales modificaciones al Decreto Supremo 20 de 1982, para efectuar su revisión y tramitación de manera expedita", finalizaron.