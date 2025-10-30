La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) está celebrando 61 años de historia, consolidándose como una institución clave para millones de estudiantes del país.

En conversación con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, su directora nacional, Camila Rubio, destacó -con una mirada histórica- el profundo arraigo de la entidad en la sociedad chilena: "Hemos pasado por muchas generaciones. Creo que todos, de alguna forma, hemos recibido algún beneficio de la Junaeb, desde la TNE o alimentación, algún programa de salud o un computador", expresó.

"Eso nos hace parte de la historia de muchas generaciones, y nos sentimos muy orgullosos. Estamos muy presentes en la vida y en la cotidianidad de muchas familias y estudiantes", afirmó la autoridad.

