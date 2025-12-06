Cómo se implementará la ley que fija 60 minutos diarios de actividad física en los colegios

El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, explicó este sábado en Cooperativa cómo y en qué plazos se implementará la ley que obliga a los colegios a promover al menos 60 minutos diarios de actividad física para sus estudiantes.

La normativa, publicada en el Diario Oficial el martes 25 de noviembre, fue impulsada por los ministerios de Salud, Educación y Deporte, después de permanecer siete años sin movimiento en el Senado.

La autoridad destacó el hecho como un avance "muy significativo y valioso", considerando que "el primer ciclo básico -muy particularmente alumnos de primero básico-, tiene en sus evaluaciones aumento de peso y obesidad".

La normativa busca "atender a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, muy especialmente, contribuir a cambiar hábitos. Hoy las conductas sedentarias y los tiempos en pantalla han subido mucho", lamentó Pizarro.

El ministro de Deportes detalló que la ley se implementará "de forma progresiva": desde pre-kínder hasta cuarto básico en primera instancia, y luego, desde el quinto básico hasta cuarto medio.

La primera fase entrará en vigor a partir del Año Escolar 2027, mientras que la segunda lo hará en 2028.

Esta hora obligatoria de actividad física "no afecta el currículum" y las clases de educación física "se realizarán tal cual: (la legislación contempla) minutos adicionales que se pueden tener previo a la jornada, entre la jornada o al término de la jornada", detalló el excapitán de Colo Colo.

Actividad física como herramienta de aprendizaje

Pizarro enfatizó que la normativa, además de buscar que los alumnos "tengan acceso a juegos activos y a una práctica regular de actividad física y deporte", pretende utilizar éstos "como herramienta de aprendizaje".

"Hay que entregar estas opciones para que cada colegio pueda también perfilar, de acuerdo a sus propias condiciones, a su número de alumnos, a los horarios, a la disponibilidad de espacio y a los materiales", manifestó.

"Existirá, por supuesto, un acompañamiento para que quienes están a cargo -directivos, docentes y asistentes de la educación- puedan contribuir también con esta actividad y con este trabajo conjunto para continuar generando buenos espacios al desarrollo de nuestros niños", sostuvo Pizarro.

"En general, mantener juegos activos en la educación parvularia, básica y media contribuye enormemente al desarrollo de los niños, y son elementos esenciales para una educación integral", cerró "el Kaiser".