"Los hechos son gravísimos y los condenamos categóricamente ", dijo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, al reaccionar a la agresión que sufrieron tres académicas del Instituto Nacional, en medio de una nueva jornada de incidentes, protagonizados por encapuchados y "overoles blancos", presumiblemente alumnos y quienes las golpearon y rociaron con combustible.

"Esto es algo inaceptable. No va a mejorar la educación con hechos de violencia. Es un pretexto, que a esta altura ya prácticamente no tiene ningún sentido, el realizar estas acciones, supuestamente por mejorar la educación. ¿En qué contribuye a mejorar la educación agredir a unas profesoras? Esto es absurdo, es una violencia sin sentido", agregó el dirigente.

Aguilar también apuntó al alcalde de Santiago y actual sostenedor del liceo capitalino, el RN Mario Desbordes, quien -a su juicio- "hace un ataque al Colegio de Profesores, que no entendemos cuál es el sentido que tiene", pidiendo además que "no se aproveche este tema políticamente".

