Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.2°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Fundación fomenta el juego libre llevando la naturaleza a los patios de colegios

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Patio Vivo
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Llevar la naturaleza a los establecimientos escolares es la misión de la fundación Patio Vivo, cuya misión es reconstruir patios de colegios con materiales nobles -madera, ladrillo y piedra-, e incorporando nuevas especies de árboles, plantas y flores.

Cada uno de los espacios ha sido diseñado en colaboración con las comunidades escolares, en base a sus intereses y necesidades, y en el territorio y la cultura, con el fin de fomentar el juego libre y activo, así como el desarrollo de niños, niñas y adolescentes al aire libre.

"Se hace muy largo para los estudiantes estar todo el día en la misma actitud corporal, y tratamos de diversificar (...), diseñar aulas abiertas donde un curso pueda estar contenido en el exterior, trabajando en grupo, y aprendiendo de los árboles y la naturaleza", planteó Marcial Huneeus, director de Innovación de Patio Vivo.

Conozca las historias de algunos colegios donde se ejecutan estos proyectos en este nuevo episodio de "Cortar por Lozano".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados