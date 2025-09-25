Llevar la naturaleza a los establecimientos escolares es la misión de la fundación Patio Vivo, cuya misión es reconstruir patios de colegios con materiales nobles -madera, ladrillo y piedra-, e incorporando nuevas especies de árboles, plantas y flores.

Cada uno de los espacios ha sido diseñado en colaboración con las comunidades escolares, en base a sus intereses y necesidades, y en el territorio y la cultura, con el fin de fomentar el juego libre y activo, así como el desarrollo de niños, niñas y adolescentes al aire libre.

"Se hace muy largo para los estudiantes estar todo el día en la misma actitud corporal, y tratamos de diversificar (...), diseñar aulas abiertas donde un curso pueda estar contenido en el exterior, trabajando en grupo, y aprendiendo de los árboles y la naturaleza", planteó Marcial Huneeus, director de Innovación de Patio Vivo.

Conozca las historias de algunos colegios donde se ejecutan estos proyectos en este nuevo episodio de "Cortar por Lozano".

