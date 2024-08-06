Lista completa: Colegios sin clases este miércoles 7 de agosto
En particular, las comunas de Lampa, Requínoa, Quilaco y Vilcún tendrán suspensión de actividades en todos los establecimientos municipales.
En particular, las comunas de Lampa, Requínoa, Quilaco y Vilcún tendrán suspensión de actividades en todos los establecimientos municipales.
A raíz de las consecuencias del sistema frontal, que dejó algunos daños estructurales y comunas aún sin suministro eléctrico, el Ministerio de Educación confirmó la lista de colegios y liceos que no tendrán clases este miércoles 7 de agosto a lo largo del país.
En particular, las comunas de Lampa (Región Metropolitana), Requínoa (O'Higgins), Quilaco (Biobío) y Vilcún (La Araucanía), tendrán suspensión de clases en todos los establecimientos municipales.
PUNITAQUI ESCUELA BÁSICA LA HIGUERA
PUNITAQUI ESCUELA ALMENDRO DE QUILE
PUNITAQUI ESCUELA SAN PEDRO
PUNITAQUI ESCUELA EL AJIAL DE QUILE
PUNITAQUI ESCUELA HIJOS DEL PERAL
LOS VILOS ESCUELA CLARA VIAL ORREGO
CANELA ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA
CANELA ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES
SAN FELIPE ESCUELA HERIBERTO BERMUDEZ CRUZ
CARTAGENA ESCUELA EUGENIA SUBERCASEAUX
LAMPA ESCUELA MASTER SCHOOL DE LAMPA
LAMPA COLEGIO MIRAFLORES DE LAMPA
PUENTE ALTO COLEGIO CORDILLERA DE PUENTE ALTO
LA FLORIDA ESCUELA PEÑIHUEN ANDINO
LA FLORIDA COLEGIO LO CAÑAS
LA FLORIDA COLEGIO CARDENAL SAMORÉ
LA FLORIDA JARDÍN INFANTIL ELUNEY
SAN MIGUEL JARDIN TERRITORIO ANTARTICO
SAN MIGUEL ESCUELA TERRITORIO ANTÁRTICO
SAN MIGUEL JARDÍN VILLA SAN MIGUEL
SAN MIGUEL INST. REG. EDUC ADULTOS SAN MIGUEL
COLINA ESCUELA CAMINA ALTO
COLINA ESCUELA ESPECIAL ELSA MATILDE ULRICH
TILTIL HUECHUN
ESTACIÓN CENTRAL DUENDES Y ESTRELLITAS
MAIPÚ CAMPANITA
ESTACIÓN CENTRAL ARTEMISA
COLINA PASITOS DE CHACABUCO
SAN MIGUEL TERRITORIO ANTARTICO
COLINA ARCO IRIS
COLINA JESUS DE PRAGA
COLINA RAYITO DE SOL
LAS CONDES EL SAUCE
MAIPÚ MUNDO ACUARELA
COLINA ALICIA MOREL
QUILICURA PASCUAL GAMBINO
PUDAHUEL JOAN MIRO
ESTACIÓN CENTRAL MIS PRIMERAS HUELLAS
ESTACIÓN CENTRAL KIMELU
PUDAHUEL PEDRO LIRA
ESTACION CENTRAL AVELUZ
SAN RAMON CRECER CON AMOR
COLINA DULCE MELODIA
ESTACIÓN CENTRAL LAS LUCIERNAGAS
LO PRADO GOLDA MEIR
CERRO NAVIA ALIANZA
CERRO NAVIA CIUDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
PUDAHUEL EL SALITRE
PUDAHUEL COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ
LO PRADO POETA PABLO NERUDA
CERRO NAVIA PAULO FREIRE
PUDAHUEL JI JOAN MIRO
PUDAHUEL JI FRIDA KHALO
PUDAHUEL ALEXANDER GHAHAM BELL
CERRO NAVIA CEIA GEORGINA SALAS DINAMARCA
PUDAHUEL JI PEDRO LIRA
PUDAHUEL JI CARACOL
PUDAHUEL ESCUELA SAN DANIEL
COLINA RAYEN MAHUIDA MONTESSORI
RENGO COLEGIO MANUEL FRANCISCO CORREA
RENGO ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA
RENGO COLEGIO MUNICIPAL LO DE LOBO
RENGO COLEGIO MUNICIPAL LOS CHOAPINOS
RENGO COLEGIO MUNICIPAL LA ESMERALDA
RENGO COLEGIO MUNICIPAL EL CERRILLO
RENGO COLEGIO MUNICIPAL DE APALTA
RENGO ESCUELA BASICA VICTOR NICOLETTI TAMANINI
RENGO ESCUELA GUSTAVO BISQUERTT S.
SAN VICENTE TAGUA TAGUA LICEO TECNICO PROFESIONAL EL TAMBO
SAN VICENTE TAGUA TAGUA ESCUELA MUNICIPAL ZUNIGA
CHIMBARONGO ESCUELA SANTA EUGENIA
CHIMBARONGO ESCUELA MUNICIPAL F452 SANTA VALENTINA
CHIMBARONGO ESCUELA BAS.FERNANDO ARENAS ALMARZA
CHIMBARONGO ESCUELA BAS. VILLA CONVENTO VIEJO
CHIMBARONGO ESCUELA MUNICIPAL SANTA ISABEL G-503
SAN FERNANDO COLEGIO GIUSEPPE BERTOLUZZI DE FELIPE
TALCAHUANO ESCUELA MÉXICO
TALCAHUANO COLEGIO BASICO LOS LOBOS
QUILLECO LICEO FRANCISCO BASCUÑAN GUERRERO
QUILLECO ESCUELA ERMINDA GOMEZ
QUILLECO ESCUELA BASICA LA HOYADA
QUILLECO ESCUELA BASICA CENTINELA
MULCHÉN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA
CORONEL ESCUELA JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE
CORONEL LICEO YOBILO DE CORONEL
MULCHÉN ESCUELA BASICA LOS HINOJOS
MULCHÉN ESCUELA BASICA SANTA ADRIANA
CURANILAHUEESCUELA SAN JOSE DE COLICO
CURANILAHUECENTRO EDUCACIÓN INTEGRADO ADULTOS FERMÍN FIERRO
CURANILAHUEESCUELA COLICO NORTE
LOS ANGELES ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ALEMANIA
ARAUCO ESCUELA BASICA PEMEREHUE
ARAUCO ESCUELA BASICA VALLE VERDE
ARAUCO ESCUELA FERMIN IBARRA FRIT
ARAUCO ESCUELA BASICA ALTO YANI
ARAUCO ESCUELA BASICA EL PIURE
ARAUCO ESCUELA ARMANDO WIESSE FUENTE-ALBA
ARAUCO ESCUELA BASICA PASO LOS TEMOS
ARAUCO ESCUELA HUGO CABRERA AGUIRRE
ARAUCO ESCUELA DUIDICO
ERCILLA ESC. ASENTAMIENTO PABLO NERUDA
TRAIGUÉN ESC. BASICA REDUCCION TEMULEMU
TRAIGUÉN ESC. BASICA DIDAICO
MALLECO ESCUELA SELVA OSCURA
MALLECO ESCUELA PEHUENCO
MALLECO ESCUELA BASICA TOQUIHUE
MALLECO ESCUELA BASICA EL PORVENIR
MALLECO ESCUELA BASICA LAS CARDAS
MALLECO ESCUELA BASICA SANTA ELENA
MALLECO ESCUELA BASICA COLO
COLLIPULLI ESCUELA BASICA SAN ANDRES
COLLIPULLI ESCUELA BASICA RIO AMARGO
COLLIPULLI ESCUELA BASICA MAPUDANCO
PADRE LAS CASAS ESCUELA TRUMPULO CHICO
PADRE LAS CASAS ESCUELA LAUREL HUACHO
PADRE LAS CASAS ESCUELA TROMEN
PADRE LAS CASAS ESCUELA LENFUEN
VILLARRICA COLEGIO ALBERTO HURTADO
ANGOL LOS ALMENDRITOS
ANGOL LOS AROMITOS
CARAHUE ESTRELLITAS DE CARAHUE
CARAHUE LOS POLLITOS
CARAHUE MONTE SINAIN
CARAHUE NUEVA VIDA
CARAHUE SEMBRANDO CONOCIMIENTO
COLLIPULLI AMULEPE TAIÑ WE NEWEN
COLLIPULLI LOS TINEOS
CUNCO EL ROSAL
CUNCO KIMRAKIZUAM
FREIRE AYELEEN
FREIRE LOS RETONITOS
FREIRE PICHI ACHAWUALL
FREIRE PICHI NEWEN (QUEPE PELALES)
FREIRE RUKAKANTUN
FREIRE WE FOLIL
GALVARINO APRENDIENDO EN HUAMPOMALLIN
GALVARINO DAME TU MANO
GALVARINO KECHU LOF
GALVARINO WE KIMELTUN
LAUTARO LAS ABEJITAS DEL ESCUDO
LAUTARO LAS AVELLANITAS
LAUTARO RAYEN MAHUIDA
LAUTARO RAYÉN MAHUIDA - MALPICHAHUE
LAUTARO WE TREPENTUIN
LONQUIMAY PICHI TROQUIN PEWEN - MARIMENUCO ALTO
LONQUIMAY WE NEWEN
LUMACO FOYE RAYÉN LELINIELU WANGULEN - CHANCO
LUMACO WE NEWEN - RUCAYECO
LUMACO WEPEWUN BUTARINCON
MELIPEUCO AUKARAKIÑ (CUMCUMLLAQUE)
MELIPEUCO WE KIMUN - SANTA MARIA LLAIMA
NUEVA IMPERIALBROTECITOS DE GUINDOS
NUEVA IMPERIALRAGÑITULEUFU
PADRE LAS CASASEMANUEL
PADRE LAS CASASWE RAYEN - MAGISTERIO
PADRE LAS CASASWE RAYEN DEHUEPILLE
PADRE LAS CASASWE-KIMUN
PITRUFQUÉN LOS DUENDECITOS
PITRUFQUÉN LOS GRILLITOS
PITRUFQUÉN PICHI FOLIL - LOS GALPONES
PUCÓN ANTU MAHUIDA
PURÉN AYLEY PIUKE
PURÉN LAS MANZANITAS
PURÉN LOS MEMBRILLITOS
SAAVEDRA PUAUCHO
SAAVEDRA RAYÉN LAFQUEN
TEMUCO RELMU
TEODORO SCHMIDT GOTITAS DE AMOR DE HUENTE
TEODORO SCHMIDT WEKE COYUN - LLAGUEPULLI
TRAIGUEN NEWEN MAPU (DIDAICO)
VILCÚN RAYÉN
LANCO ESCUELA RURAL REDUCCIÓN ANTILHUE
RÍO BUENO COLEGIO BICENTENARIO OSCAR DANIEL
VALDIVIA LOS GUINDOS
LOS LAGOS ESCUELA PARTICULAR N°30 EL FAROL
LOS LAGOS ESCUELA ENRIQUE HEVIA LABBE DE RIÑIHUE
LOS LAGOS ESCUELA USTARITZ
LOS LAGOS ESCUELA SANTA CARLA
LOS LAGOS ESCUELA EL MIRADOR
LOS LAGOS VTF JARDÍN TRALCANCITO
MÁFIL ESCUELA RURAL RUNCA
PAILLACO ESCUELA RURAL LA PEÑA
LOS LAGOS ESCUELA PARTICULAR MALIHUE