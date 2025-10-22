No llegaron examinadores: aplicación del Simce a octavos básicos enfrenta serios problemas

Este 22 y 23 de octubre se aplica la prueba estandarizada Simce a los alumnos de 8° Básico, proceso que se desarrolla con serios problemas, pues no todos los examinadores -contratados como externos para la aplicación del test- recibieron la capacitación respectiva y este miércoles en varios establecimientos este personal no llegó, lo hizo con retraso o no en la cantidad necesaria.

Según pudo constatar Cooperativa, estos problemas se han registrado al menos en establecimientos educacionales -tanto públicos como privados- de Pedro Aguirre Cerda, Providencia, San Bernardo, Talagante, Paine y Santiago, entre otras comunas.

"Estimadas directoras y directores, buen día, al parecer hay algunos problemas con la aplicación del Simce, si los colegios quieren hacer consultas o reclamar pueden hacerlo en el siguiente enlace", detalla un mail que desde la Agencia de Calidad de la Educación recibieron en los colegios.

La situación ha causado molestia en los establecimientos, porque se enfatiza que "la situación es grave si se considera que el Simce es fundamental para el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED), y para la estandarización de colegios que la misma Agencia de Calida de la Educación realiza", comentó a Cooperativa la dirección de uno de los colegios afectados.

El SNED es un beneficio económico para escuelas particulares subvencionadas, que como subsidio premia el desempeño de excelencia.

En redes sociales, reaccionaron el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, quien cifró en 350 los alumnos de su comuna que estaban sin poder rendir la prueba; y la consejera regional de Santiago Sonia del Río, quien tildó de "inaceptable" la situación, particularmente en el Liceo Lastarria de Providencia, donde por correo se informó a la comunidad que "no se realizó la prueba, por ausencias de examinadores externos".

¿Qué es el Simce?

Definido como "parte de las evaluaciones que se aplican en Chile", el Sistema de Medición de la Calidad de la Educaciónza (Simce) "corresponde a una medición estandarizada anual que responden todas y todos los estudiantes del país en los niveles evaluados".

Desde 2012 el proceso está a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación Escolar, y este año 2025 se aplica a 4° Básico, censal y experimental, 6° Básico experimental, 8° Básico censal y II° Medio censal y experimental.

"Su objetivo es conocer los resultados educativos de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del Currículum Nacional, con pruebas en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje. También recoge información sobre el contexto educativo a través de cuestionarios que responden directores(as), docentes, estudiantes, padres, madres y apoderados, de modo de analizar los resultados en forma integral", agrega el organismo en su sitio web.