Por fin: Se acaban los celulares en la sala de clases

El Congreso despachó este martes un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las salas de clases de los colegios; medida se aplicará desde el inicio del año escolar 2026.

La norma establece que los dispositivos móviles estarán prohibidos en educación básica y media, durante actividades curriculares dentro de la sala de clases, para todos los integrantes de la comunidad educativa.

No obstante, desde séptimo básico podrá utilizarse en situaciones puntuales, como necesidades educativas especiales, condiciones de salud que requieran monitoreo, actividades pedagógicas que lo ameriten, solicitudes de apoderados por razones de seguridad o en casos de emergencia o desastre.

El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación del Senado, valoró el éxito de la tramitación: "La ciencia ha sido clara en el efecto negativo que tiene (el uso, para los niños) a nivel cerebral, el efecto que tiene en la salud con enfermedades cardíacas, obesidad, que provoca también el uso excesivo de las pantallas, y también el efecto a nivel socioemocional".

"Son claros indicadores de que teníamos que legislar para empoderar a los establecimientos educacionales a que tuvieran las herramientas necesarias para realizar la efectiva utilización adecuada, porque aquí no se trata de prohibir por prohibir", dijo Sanhueza.

El Gobierno también comprometió recursos para campañas de concientización sobre los efectos del uso excesivo de celulares en menores, reforzando la implementación de la ley.

"Yo cuido y estudio"

En la misma sesión, la Cámara Baja despachó la ley "Yo cuido, yo estudio", impulsada por el Frente Amplio y apoyada por el Gobierno, que permite a estudiantes universitarios con hijos de hasta siete años compatibilizar sus estudios con tareas de cuidado.

El ministro Nicolás Cataldo explicó: "Busca revertir una tendencia que veníamos observando en que para muchas personas, particularmente mujeres, la decisión está en continuar estudiando o dedicarse completamente a las tareas de cuidado, siendo esta última la decisión no por opción, sino por obligación".

"Esta norma que hoy día se aprueba compatibiliza ambas cosas, haciendo posible que las personas que están en tareas de cuidado, sea por embarazo u otras funciones, puedan compatibilizar el desarrollo de sus actividades académicas con permisos especiales para poder rendir exámenes en distintos momentos, y también (dispone) la posibilidad de suspender las funciones académicas durante un periodo que requieran, entre otras medidas que hoy día no son posibles".