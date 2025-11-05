Se suman 20: estos son los nuevos Liceos Bicentenario
Diez de los establecimientos están en la Región Metropolitana.
El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer la lista de los 20 establecimientos educacionales que se adjudicaron la convocatoria para integrarse a la red de Liceos Bicentenario de Excelencia; iniciativa que busca fortalecer la educación pública mediante la entrega de recursos y apoyo pedagógico, con el objetivo de que estos liceos alcancen y mantengan altos estándares de desempeño académico y formativo.
De acuerdo a la cartera, los nuevos liceos seleccionados recibirán financiamiento para mejorar su infraestructura y equipamiento, además de fortalecer sus proyectos educativos.
La convocatoria de este año puso énfasis en un enfoque territorial, buscando descentralizar esta política pública, y asegurar que la excelencia académica llegue a distintas comunas del país, abarcando modalidades técnico-profesional, humanista-científico y artística.
Región de Tarapacá
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O'Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén