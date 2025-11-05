Síguenos:
Tópicos: País | Educación | Colegios

Se suman 20: estos son los nuevos Liceos Bicentenario

Publicado:
| Periodista Digital: José Raúl Martínez

Diez de los establecimientos están en la Región Metropolitana.

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer la lista de los 20 establecimientos educacionales que se adjudicaron la convocatoria para integrarse a la red de Liceos Bicentenario de Excelencia; iniciativa que busca fortalecer la educación pública mediante la entrega de recursos y apoyo pedagógico, con el objetivo de que estos liceos alcancen y mantengan altos estándares de desempeño académico y formativo.

De acuerdo a la cartera, los nuevos liceos seleccionados recibirán financiamiento para mejorar su infraestructura y equipamiento, además de fortalecer sus proyectos educativos.

La convocatoria de este año puso énfasis en un enfoque territorial, buscando descentralizar esta política pública, y asegurar que la excelencia académica llegue a distintas comunas del país, abarcando modalidades técnico-profesional, humanista-científico y artística.

Los 20 nuevos Liceos Bicentenario

Región de Tarapacá

  • Colegio North College, Iquique

Región de Valparaíso

  • Colegio Don Orione, Quintero

Región Metropolitana

  • Colegio San Francisco de Asís de Belén, Santiago
  • Colegio El Almendro, El Bosque
  • Escuela Particular Villa El Sol, El Bosque
  • Escuela Parroquial Domingo Savio, San Ramón
  • Colegio Juan Luis Undurraga Aninat, Quilicura
  • Escuela Santa Joaquina de Vedruna, Puente Alto
  • Colegio Polivalente Cardenal Raúl Silva Henríquez, Puente Alto
  • Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno Larraín, Puente Alto
  • Colegio Particular Altazor, Puente Alto
  • Colegio Polivalente Elisa Valdés, Puente Alto

Región de O'Higgins

  • Colegio Nehuén, San Vicente de Tagua Tagua
  • Colegio Manquemávida, Santa Cruz

Región del Maule

  • Escuela de Administración y Comercio, Curicó

Región del Biobío

  • Colegio Villa Nonguén, Concepción
  • Liceo Claudio Flores Soto, Los Álamos

Región de La Araucanía

  • Liceo Industrial B-5, Angol

Región de Los Lagos

  • Colegio Quellón, Quellón

Región de Aysén

  • Liceo Francisco Xavier Butiña, Coyhaique

