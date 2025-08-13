Síguenos:
Tópicos: País | Educación

Durante tres días: lanzan feria gratuita de idiomas en 10 ciudades

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
En portada

Globalízate se denomina la feria de idiomas gratuita que se realizará durante tres días en 10 ciudades del país y orientada a escolares, jóvenes, padres y profesionales, quienes podrán acceder a charlas, test de inglés con certificado gratis según el nivel obtenido, asesorías académicas personalizadas y promociones para cursos.

Organizada por EF, la asistencia requiere una inscripción previa, a través de su sitio web, donde se debe seleccionar una de las sedes disponibles para los días 29, 30 y 31 de agosto.

La instancia estará presente en Arica, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno.

