La Fundación Melyna Montes y el Instituto Profesional IAC abren una nueva oportunidad para los vecinos de Bajos de Mena (comuna de Puente Alto): un convenio de educación online con el fin de derribar las barreras de acceso a la educación superior.

El acuerdo tiene, entre sus beneficios, una matrícula de costo cero y aranceles diferenciados a fin de superar la falta de conectividad, las condiciones socioeconómicas y los traslados extensos, sin límite de edad ni género.

"Sabemos que la educación transforma sociedades. Como vecina del sector, mi misión es acercar oportunidades a nuestro territorio", dijo la creadora de la fundación, Melyna Montes.

