Estudiantes de Copiapó fueron "senadores por un día" en el Congreso

Un grupo de estudiantes del Liceo Bicentenario de Música “Hugo Garrido Gaete” de Copiapó vivieron una experiencia única en el Congreso Nacional en Valparaíso: participaron de "Senadoras y senadores por un día", iniciativa que busca fomentar la educación cívica y el conocimiento del poder legislativo entre los jóvenes.

La jornada incluyó un recorrido por el edificio del Congreso, un taller didáctico sobre el Poder Legislativo y, el punto culmine, una simulación de una sesión en la Sala del Senado.

Durante esta instancia, las y los estudiantes debatieron y lograron aprobar un proyecto de ley simulado, en el que se enfocó la promoción y protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

“Me parece una experiencia muy enriquecedora para nosotros como jóvenes, y en especial a quienes queremos seguir en este mundo, en este rubro, a los futuros líderes”, comentó uno de los estudiantes que participó.

La actividad buscó destacar la importancia de la diversidad cultural y proporcionar un entorno legislativo real para que los jóvenes expresaran sus argumentos.

Autoridades valoraron la iniciativa

La iniciativa fue valorada también por autoridades presentes en la actividad, como la senadora Yasna Provoste (DC), quien señaló que es un aporte significativo al fortalecimiento de la democracia.

“Para nosotros es muy importante que ellos conozcan cómo se fortalece la democracia y el Senado es parte de aquello, de las instituciones democráticas de nuestro país”, destacó la legisladora.

También afirmó que “en momentos en los que muchas veces la democracia está en riesgo, espacios como estos permiten también que la juventud se comprometa con los esfuerzos democráticos que tenemos que hacer en nuestra sociedad”.

Por su parte, el abogado de la secretaría del Senado, Álvaro Villarroel, manifestó que “para los alumnos es muy grato vivenciar esto que escuchan en el colegio, a ellos les genera impacto (…) Este tipo de actividades son bien virtuosas, ya que tanto estudiantes como funcionarios que participamos en ellas, obtenemos un valioso aprendizaje.”

Mientras que la directora del liceo, Daniela Guzmán, aseguró que “esta experiencia fue enriquecedora para las y los estudiantes”.