Fundación Nocedal inició su 4ª Colecta Digital y busca reunir 50 millones de pesos

Entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre se realizará la colecta digital de la Fundación Nocedal, que busca reunir 50 millones de pesos, para financiar las matrículas de 240 nuevos alumnos durante 2026, todos de contextos vulnerables.

"Nuestra misión es ofrecer educación integral y de calidad a niños y jóvenes que no siempre tienen las mismas oportunidades. Gracias al apoyo de miles de personas, hemos demostrado que cuando la sociedad se une por la educación, las historias cambian", dijo Gonzalo Esquivel, gerente de la Asociación de Amigos Fundación Nocedal.

Las donaciones se pueden realizar a través del sitio fundacionnocedal.cl, usando tanto tarjetas de crédito, débito o transferencias directas desde bancos.