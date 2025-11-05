Síguenos:
País | Educación | Mediciones

Con normalidad comenzó la aplicación del Simce de cuarto básico

Cooperativa.cl
En portada

Este miércolesse inició la aplicación del Simce 2025 para estudiantes de cuarto básico en más de 7 mil establecimientos del país.

La evaluación, de carácter censal, alcanzó una cobertura del 99% en esta primera jornada, desarrollándose sin mayores dificultades.

Durante la jornada se aplicó la prueba de Matemática y los Cuestionarios de Calidad y Contexto, mientras que este jueves 6 de noviembre se rendirá la evaluación de Lectura.

La próxima semana será el turno de los estudiantes de II medio, los días 11 y 12 de noviembre.

