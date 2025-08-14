Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago11.3°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Educación | Profesores

Invitan a profesores a participar en estudio para crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un proyecto de varias organizaciones lanzó una convocatoria para que profesores de todo el país participen en un estudio que buscará crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente, para "comprender en profundidad la experiencia emocional, psicológica y laboral de quienes ejercen la docencia en Chile".

La alianza entre las universidades Del Desarrollo, San Sebastián, el Centro de Investigación CILED, la organización Elige Educar y la Fundación Santillana espera construir un instrumento que dé real cuenta de los niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos del profesorado.

La investigación se aplicará en formato de encuesta dos veces al año, a nivel nacional y con enfoque longitudinal, y ya se puede contestar en línea.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por CILED UDD (@ciled_udd)

Síguenos en Google News
Las + leídas