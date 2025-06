Profesores acusan a Contraloría de acción "abusiva y vulneratoria" por descuento de sueldos

Una fuerte tensión persiste entre el Colegio de Profesores y la Contraloría General de la República a raíz de la instrucción de descontar los días no trabajados durante el paro docente realizado a principios de junio.

La situación se agudizó tras el envío de 232 oficios por parte de Contraloría a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y municipios, ordenando la aplicación de dichos descuentos.

Desde la Contraloría, la postura es clara: la ausencia de los funcionarios públicos en sus labores por adherir a una paralización considerada "irregular" implica necesariamente el descuento de sus remuneraciones, ya que no configura una causal que justifique la inasistencia.

El Colegio de Profesores ha calificado esta medida como una "acción de carácter político" y ha expresado su disconformidad, considerándola "absolutamente abusiva y vulneratoria" de derechos fundamentales como el de organización y movilización.

Según acusó el presidente del gremio, Mario Aguilar, "el oficio no es suficientemente claro respecto al derecho que nosotros tenemos que si se recuperan las clases corresponde reintegrar lo descontado".

"La interpretación que se ha hecho por parte de muchos empleadores que la Contraloría está diciendo que se descuentan los días no trabajados, que se deben recuperar y que no se reintegra lo recuperado, lo cual nos parece absolutamente abusivo", dijo el líder gremial.

Durante una reunión sostenida este martes, la contralora Dorothy Pérez habría señalado al gremio que la recuperación sí procede para evitar el descuento, pero la clave estaría en si la recuperación se realiza dentro del mismo mes de la ausencia. No obstante, el Colegio de Profesores insiste en que estas interpretaciones "no están claras en los oficios" y necesitan que la situación se aclare formalmente en un oficio siguiente o en respuesta a su requerimiento.

No se descarta paro nacional por la "agenda corta"

La discusión también abordó la "agenda corta" presentada al gremio, la cual se espera tenga su desenlace este viernes. El Colegio de Profesores precisó que todas sus bases a nivel nacional están discutiendo esta situación.

De no aprobarse los "puntos claves" de la agenda corta y no lograr un acuerdo que satisfaga sus demandas, el gremio "no descarta" activar un paro nacional indefinido. Esta potencial movilización está siendo evaluada, y se esperan mayores antecedentes el viernes tras la resolución sobre la agenda corta.

El gremio reitera que considera que la Contralora General de la República se ha excedido en sus atribuciones con este planteamiento sobre los descuentos.