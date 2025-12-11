Ante diversos reparos, Grau se abrió a modificar proyecto del FES

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, manifestó su apertura a la posibilidad de modificar el proyecto de Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que en las últimas semanas ha sido objeto de duros cuestionamientos legales y técnicos, desde instituciones como la Contraloría, el Consejo Fiscal Autónomo y la Universidad Católica (PUC).

El jefe de la billetera fiscal reafirmó la disposición del Ejecutivo a realizar cambios a la emblemática iniciativa este jueves, durante su intervención en el seminario "Impacto y riesgos fiscales del FES", organizado por la Universidad de los Andes, y en el cual participó en compañía de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Consultado sobre las preocupaciones de expertos en torno a la sostenibilidad fiscal del FES en su versión actual, Grau se limitó a sostener que es esperable que el texto evolucione durante la discusión legislativa.

"Siempre los proyectos pueden ser mejorados, y esta no va a ser la excepción (...) Para llegar a un acuerdo en el Parlamento, en un contexto diverso, habrá que hacer cambios al proyecto", aseveró.

Dicho esto, defendió las ventajas del FES respecto del también criticado Crédito con Aval del Estado (CAE), asegurando que "incluso en su versión actual, es mucho mejor en términos fiscales, y también para los estudiantes".

Al cierre, Grau urgió a avanzar en esta reforma al sistema de financiamiento: "Hay que hacerle mejoras, hay que trabajar en conjunto para poder sacar este proyecto, pero es apremiante hacer un cambio, tanto en términos fiscales como desde el punto de vista de los estudiantes".

También participaron del seminario dedicado al FES algunas exautoridades en calidad de académicos, como el exministro de Hacienda Ignacio Briones, y el extitular de la Dipres Matías Acevedo, además de la economista Andrea Repetto, actual directora de la Escuela de Gobierno de la PUC.