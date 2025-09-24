Escolares fueron detenidos por llevar marihuana y un arma de fuego a su colegio

Dos escolares fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia luego de ser sorprendidos, por un profesor, portando marihuana y un arma de fuego al interior del Colegio Michaihue, en la comuna de San Pedro de la Paz (Provincia de Concepción, Región del Biobío).

Según la diputada por la zona Marlene Pérez (independiente-Chile Vamos), el caso pone de manifiesto la necesidad de instalar pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales, como propuso ella a través de un proyecto de ley.

"Las armas ya están en los colegios y no podemos seguir mirando para el lado. Los niños y niñas están en riesgo y el ministro (Nicolás Cataldo) siempre se ha negado a avanzar en esta materia. Mientras los alumnos siguen corriendo peligro ante la ola de violencia y delincuencia que azota a nuestra Región, el Gobierno prefiere priorizar el aborto libre en vez de la seguridad de la comunidad educativa", se quejó Pérez.