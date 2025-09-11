Tópicos: País | Educación | Violencia escolar
Familia pide ayuda para cirugías a niño víctima de violencia por bullying
La familia de un niño de 10 años que fue víctima de un brutal caso de bullying hizo un llamado para que la ayuden a reunir fondos que le permitan someterse a cirugías que atenúen las secuelas del ataque.
Según cuenta su padre en redes sociales, Álvaro ha pasado por cinco cirugías de reconstrucción y aún necesita más. Hoy depende de una colostomía y de sondajes para poder vivir su día a día, tras, según acusa, haber sido empalado por compañeros de colegio.
"Necesitamos tu ayuda para costear los tratamientos, cirugías e insumos médicos que necesita para seguir adelante y recuperar su autoestima", afirmó el progenitor.
