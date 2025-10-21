Emotiva velatón en colegio de niño que murió en accidente causado por delincuentes
Afuera de la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi, ubicada en la comuna de Recoleta, se realiza una velatón en memoria del niño de sexto básico que falleció luego que el furgón escolar en el que transitaba fuera impactado por dos delincuentes que huían después de cometer un robo.
Debido a su gravedad, el hecho -ocurrido el lunes en la esquina de las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo- causó conmoción y repudio tanto en la comunidad educativa como en el mundo político.
Los dos sujetos que conducían el móvil que chocó el furgón serán formalizados por homicidio, según informó el Ministerio Público.
