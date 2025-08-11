Codelco anunció la salida de Andrés Music, gerente general de El Teniente

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) informó este lunes la salida de Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, lugar donde hace más de 10 días se registró la tragedia que terminó con seis mineros fallecidos.

A través de un comunicado, la empresa estatal detalló que esta decisión, que se oficializará mañana, "no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual".

"Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre -de acuerdo con sus propias palabras- 'por lo mejor para la compañía y la familia Codelco'", puntualizó el escrito.

Ante la salida de Music, la presidencia ejecutiva de Codelco designó como gerente general interino a Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente.

El "objetivo prioritario" de esta designación es "restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división", precisó la empresa.

Finalmente, aseguraron que confían en que el avance de las distintas investigaciones en curso esclarezcan las causas y aprendizajes del fatal accidente.