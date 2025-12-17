Codelco y la sueca Hexagon firman alianza para desarrollar tecnología minera en Chile

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), empresa estatal chilena, anunció este miércoles un acuerdo con la empresa sueca Hexagon para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas destinadas a la minería.

Mediante un Memorándum de Entendimiento se estableció un marco para realizar pruebas de productos sin comercializar y aplicar las tecnologías de Hexagon en la extracción y el tratamiento del cobre.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años. Un Memorándum de Entendimiento es un documento en el que ambas partes confirman su intención de colaborar.

"Estamos pavimentando el camino hacia la minería del futuro mediante la colaboración, para cumplir nuestro propósito de ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo", afirmó Felipe Lagno, gerente corporativo de Innovación y Tecnología de Codelco.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Asimismo, Codelco, nacionalizada en 1971, aporta miles de millones de dólares a Chile.

Desde Hexagon aseguraron estar orgullosos por una alianza que "sitúa la seguridad y la excelencia operativa como prioridades".

"Juntos podemos demostrar cómo la colaboración y la innovación digital pueden impulsar una transformación positiva en la industria minera", explicó Dave Goddard, gerente de minería de la compañía.