ENAP y Enami reportaron resultados positivos al cierre del primer semestre

En sus resultados financieros consolidados del primer semestre de 2025, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reportó utilidades por US$318,4 millones, 84% más que el mismo período del año pasado, en el que obtuvo utilidades por US$172,7 millones.

Al 30 de junio de 2025, la compañía registró un Ebitda consolidado -ganancias, previo a intereses, impuestos, depreciación y amortización- de US$681,8 millones, resultado que es superior a los US$474,4 millones alcanzados en igual período de 2024, lo que equivale a un incremento del 43,7%.

"Parte importante de estos resultados son consecuencia de una mayor venta de producción propia valiosa por US$113 millones (13% más que en el mismo período del año 2024) y de la optimización de costos logísticos y menores costos financieros netos derivados del proceso de reducción de deuda, lo que compensó una caída de los márgenes internacionales de refinación, entre otros factores", dijo la petrolera estatal.

En tanto, la Empresa Nacional de Minería (Enami) logró un resultado operacional de US$ 31,9 millones durante el primer semestre de 2025, lo que se compara positivamente con la cifra a la misma fecha en el 2024, el que alcanzó a US$ -20,2 millones, generando una variación positiva entre ambos períodos de US$ 52,1 millones.

Los datos "reflejan una mejora como resultado de las decisiones asociadas en toda la cadena del proceso productivo y a las medidas financieras adoptadas por la compañía para alcanzar la estabilidad, entre lo que se cuenta la reducción del stock de deuda la que disminuye de US$ 661,1 millones a junio 2024 a US$ 223,2 millones a junio 2025, pasando además la deuda desde el corto plazo al largo plazo", dijo la firma.

"El resultado antes de impuesto de Enami, a junio 2025, alcanzó los US$ 17,9 millones, en comparación con el mismo indicador de junio 2024, que llegó a US$-54,5 millones, generando una variación positiva de US$ 72,4 millones entre un período y otro", añadió la también firma estatal.

El Ebitda de Enami al primer semestre llegó a US$ 50,4 millones, generando una variación positiva de US$ 62,9 millones, puesto que a junio 2024 alcanzó US$-12,5 millones.