¿Qué hora es?: Chile comenzó el horario de verano

Desde hoy rige en gran parte del país el horario de verano. A las 00:00 horas se adelantaron los relojes en 60 minutos, salvo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su huso horario (UTC-3) durante todo el año.

El ajuste busca aprovechar mejor la luz natural durante los próximos meses y se mantendrá hasta abril de 2026, cuando el país vuelva al horario de invierno.

Para confirmar la hora exacta en Chile puedes revisar el sitio Hora Oficial, administrado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.