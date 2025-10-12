Síguenos:
Energía que Conecta: Nuevas tecnologías para el mantenimiento de las líneas eléctricas

Fuente: Cooperativa
En esta edición de Energía que Conecta en Cooperativa conocimos -junto a Eduardo Guerra, director de Transmisión de la Compañía General de Electricidad (CGE)- sobre las nuevas tecnologías que se utilizan para el mantenimiento e inspección de las líneas eléctricas.

También conversamos con la jefa de Asuntos Públicos de CGE, Cecilia Osorio, sobre el programa de alfabetización digital que impulsa la compañía mediante cursos gratuitos.

