Energía que Conecta: Nuevas tecnologías para el mantenimiento de las líneas eléctricas
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
En esta edición de Energía que Conecta en Cooperativa conocimos -junto a Eduardo Guerra, director de Transmisión de la Compañía General de Electricidad (CGE)- sobre las nuevas tecnologías que se utilizan para el mantenimiento e inspección de las líneas eléctricas.
También conversamos con la jefa de Asuntos Públicos de CGE, Cecilia Osorio, sobre el programa de alfabetización digital que impulsa la compañía mediante cursos gratuitos.