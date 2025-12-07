Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.7°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Energía que Conecta: Los impactos que provoca el robo de electricidad

Publicado: | Fuente: Cooperativa Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa, conversamos sobre el impacto que provoca en los sistemas el hurto eléctrico. El director de Servicios Jurídicos de CGE, Ernesto Peñafiel, detalló los esfuerzos que realizan las compañías para combatir esta clase de delitos.

También hablamos con la jefa de Canales No Presenciales de CGE, Claudia Cea, quien entregó detalles sobre la implementación de una "oficina móvil" que ha recorrido ya más de 70 comunas con la finalidad de acercarse a los clientes que viven en lugares apartados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados