En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa, conversamos sobre el impacto que provoca en los sistemas el hurto eléctrico. El director de Servicios Jurídicos de CGE, Ernesto Peñafiel, detalló los esfuerzos que realizan las compañías para combatir esta clase de delitos.

También hablamos con la jefa de Canales No Presenciales de CGE, Claudia Cea, quien entregó detalles sobre la implementación de una "oficina móvil" que ha recorrido ya más de 70 comunas con la finalidad de acercarse a los clientes que viven en lugares apartados.

