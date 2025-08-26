El químico chileno José Zagal Moya, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024, fue distinguido con uno de los máximos reconocimientos mundiales en el ámbito de la energía: el Global Energy Prize 2025.

El profesor de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago fue galardonado en la categoría de Energía No Convencional, por un proyecto pionero sobre materiales electrocatalíticos aplicados a la reducción de oxígeno en celdas de combustible, una línea de estudio clave para el desarrollo de tecnologías de energía limpia. Con este reconocimiento, Zagal se convirtió en el primer ganador de Latinoamérica y de la península ibérica en la historia del Global Energy Prize.

Cuenta los detalles de este premio, en un nuevo capítulo de "Cortar por Lozano”, el periodista Álvaro Lozano.

LEER ARTICULO COMPLETO