Estación Central: Incendio de micro complica tránsito vehicular y de trenes

Elincendio de un bus del sistema Red provocó la suspensión del tránsito vehicular y del servicio de la empresa EFE en Exposición con Antofagasta, en la comuna de Estación Central.

Según detalló TransporteInforma, del Ministerio de Transportes, el tránsito se encuentra suspendido entre Blanco Encalada y Av. Pedro Aguirre Cerda.

El siniestro afectó a un bus que transitaba por el paso bajo nivel del Puente Antofagasta, donde trabaja Bomberos.

Actualización (16:54) tránsito de Exposición está SUSPENDIDO entre Blanco Encalada y Av. Pedro Aguirre Cerda por procedimiento en Exposición con Antofagasta. Prefiera vías alternativas #EstaciónCentral https://t.co/gkZrQIow3v — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 19, 2025

EFE Nos – Estación Central anunció la suspensión del servicio hasta Estación Central, funcionando en bucle entre Lo Valledor y Nos.

En tanto, EFE Rancagua informó que el servicio retomará salidas desde Alameda, pero con retrasos en los horarios programados.

🔴Precaución por procedimiento de emergencia en Exposición y Antofagasta en Estación Central por fuego en Bus @Red_Movilidad eléctrico atrapado en Paso Inferior, trabaja Bomberos Santiago, @EFENos_ mantiene suspendido el servicio solo Lo Espejo a Nos @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/hWh7IgHYXL — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) August 19, 2025

[🟡17:08 hrs] Informamos que el servicio comenzará a retomar las salidas desde Alameda, sin embargo, presentará retrasos en sus horarios programados.



Seguiremos informando. — Tren Rancagua - Estación Central (@EFE_Rancagua) August 19, 2025