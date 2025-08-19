Síguenos:
Estación Central: Incendio de micro complica tránsito vehicular y de trenes

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La máquina, del sistema Red, se quemó justo cuando transitaba por un paso bajo nivel.

 TransporteInforma

Bomberos concurrió al sitio del suceso.
Elincendio de un bus del sistema Red provocó la suspensión del tránsito vehicular y del servicio de la empresa EFE en Exposición con Antofagasta, en la comuna de Estación Central. 

Según detalló TransporteInforma, del Ministerio de Transportes, el tránsito se encuentra suspendido entre Blanco Encalada y Av. Pedro Aguirre Cerda.

El siniestro afectó a un bus que transitaba por el paso bajo nivel del Puente Antofagasta, donde trabaja Bomberos.

EFE Nos – Estación Central anunció la suspensión del servicio hasta Estación Central, funcionando en bucle entre Lo Valledor y Nos.

En tanto, EFE Rancagua informó que el servicio retomará salidas desde Alameda, pero con retrasos en los horarios programados.

