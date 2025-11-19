El profesor de la Universidad de Santiago y técnico deportivo en Montaña Andy Moraga señaló en Cooperativa que la mayoría de accidentes que ocurren en el montañismo o senderismo son por "imprudencia, falta de preparación y mala planificación" de los participantes, a propósito de la tragedia ocurrida en Torres del Paine.

"Estos son elementos que debieran estar y formar parte de un curso que se hace normalmente, que se llama curso básico de montaña, en donde a los futuros montañistas o deportistas del cerro se les enseña a planificar, a estar preparados frente a emergencia, a usar del botiquín, calcular las las distancias", dijo.

"Básicamente lo que ocurre en estos lugares es que la gente va con mala preparación física, que es otro de los puntos que se ve también" en el curso, añadió el académico de la carrera de Terapia en Actividad Física de la Usach.

LEER ARTICULO COMPLETO